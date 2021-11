Difesa del suolo: arrivano i fondi per il nuovo argine della Sesia ai Cappuccini

Sono in arrivo 2milioni 450mila euro per due importanti interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel vercellese.

Un milione e 100mila euro andranno a finanziare i lavori di adeguamento degli argini e dei muri arginali, oltre al nuovo argine in sponda destra, del fiume Sesia nella zona Cuppuccini-Case Bianche nel Comune di Vercelli e un milione 350mila euro saranno destinati alle opere di contenimento dei massi in distacco a protezione dell’abitato in località Riva Valdobbia, Prea Sora, Pietre Gemelle nel Comune di Alagna Valsesia.

Entrambi gli interventi vengono considerati prioritari dopo i danni causati dall'alluvione del 2020 che, ai Cappuccini, ha causato gravi danni a diverse abitazioni nella parte più a est della frazione. Sulla necessità di intervenire per il rifacimento dell'argine, nei mesi scorsi, si era dibattuto anche in Consiglio comunale, dopo un'interrogaizone presentata dalla minoranza. In queste ore, una nota della Regione ufficializza lo stanziamento.

«Con queste somme - si legge nella nota - la Regione Piemonte va a coprire il fabbisogno economico per la realizzazione delle progettazioni per la sicurezza del territorio selezionate in base ai criteri fissati dal Ministero della Transizione ecologica, il quale mette a disposizione i fondi da gestire con una regia di carattere regionale attraverso il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico rappresentato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio».



Complessivamente, il pacchetto di interventi prevede uno stanziamento di 26 milioni di euro per sostenere otto investimenti fondamentali per la sicurezza del territorio.



«Abbiamo fatto un lavoro di squadra importante – commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del Suolo Marco Gabusi – per ottenere le risorse indispensabili ai Comuni per contrastare il dissesto idrogeologico. Gli uffici regionali della Difesa del Suolo hanno lavorato intensamente negli scorsi mesi a stretto contatto con i Comuni per individuare le progettazioni più idonee a ottenere questi finanziamenti, che ci saranno trasferiti nelle prossime settimane. Andiamo così ad aiutare Enti locali che attendono da tempo di realizzare interventi essenziali per la sicurezza. Confidiamo che, continuando a lavorare a tutti i livelli possibili, gli otto progetti finanziati con questa modalità possano far parte di una serie più ampia».