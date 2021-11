Corso Torino, lavori ultimati alla pista ciclabile

Sono conclusi definitivamente i lavori per la nuova pista ciclabile di corso Torino.

Nei giorni scorsi sono stati ultimati interventi che Asm stava svolgendo sui sottoservizi, è stata completata la segnaletica e ora la pista - che veniva comunque già usata dai ciclisti - è finita: dalla città si può ora raggiungere in sella alla bici la zona dei centri commerciali di Porta Torino utilizzando corsie dedicate: la storica ciclabile di corso Prestinari e la nuova prosecuzione di corso Torino, realizzata in uno spazio delimitato e protetto rispetto alla carreggiata per le auto.

L'intervento, avviato dal Comune nell'estate 2020, si è protratto più a lungo di quanto inizialmente previsto a causa dei concomitanti cantieri aperti sui sottoservizi: finanziate con un mutuo di 272 mila euro acceso dal Comune e con un contributo della Regione di 173 mila euro, le opere hanno previsto anche la realizzazione di una nuova illuminazione e il rifacimento del manto stradale.

La pista ciclabile bidirezionale parte dalla farmacia, in continuità con quella esistente, per raggiungere la rotonda per l’accesso ai centri commerciali ed è lunga circa 800 metri. Sul lato confinante con la roggia San Martino è stata realizzata una ringhiera protettiva, mentre le sponde del corso irriguo sono state rifatte nell'ambito del piano di interventi di Ovest Sesia sulle rogge cittadine.

«Un intervento utile per incentivare l'uso della bicicletta, garantendo la sicurezza dei ciclisti - commenta Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici - e che, a opere ultimate, riqualifica anche un'importate via di accesso al centro cittadino».