Santhià, tamponi rapidi alla Farmacia comunale

Da lunedì 8 novembre nella Farmacia Comunale Anteo di Santhià di corso Nuova Italia, prende il via il servizio di tamponi rapidi. Il test potrà essere effettuato nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12,45 alle 14,45. Il prezzo sarà quello calmierato di 15 euro, per la fascia 12-18 anni sarà invece di 8 euro. Sarà possibile prenotare in loco direttamente alla Farmacia Comunale o telefonicamente al numero 0161 94398.

«Finalmente sarà possibile effettuare tamponi rapidi anche in città, credo questo sia un servizio utile a molti santhiatesi che in passato dovevano recarsi nei comuni limitrofi per effettuare i test» commenta il sindaco Angela Ariotti che ha cercato in tutti i modi di arrivare a questo traguardo in tempi più celeri possibili.