Gattino recuperato dal vano motore di un'auto

Piccolino e solo si era infilato nel vano motore di un'auto in cerca di riparo e calore. Per fortuna il proprietario del veicolo si è accorto dell'"intruso" a quattro zampe e, non riuscendoci da solo, ha chiesto l'aiuto dei Vigili del Fuoco per recuperare il gattino. Si è aperta con questo intervento la mattina di lavoro dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, intervenuti in viale IV Novembre per prestare soccorso al micetto.

Una volta recuperato, il gattino è stato successivamente consegnato all'associazione Oasi dei Gatti: se qualcuno volesse dargli una casa confortevole - o se invece si trattasse di un gattino di proprietà smarrito - può rivolgersi ai volontari per tutte le informazioni del caso.