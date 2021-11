Dopo la lite se la prende con le forze dell'ordine: morsi e sputi ai Carabinieri

Ha litigato con la donna che lo aveva accolto in casa e con la quale aveva intrecciato un legame sentimentale e, dopo che le forze dell'ordine lo hanno convinto con le buone a fare le valigie e lasciare l'appartamento, lui - un uomo del 1993, straniero di origine ma in Italia dal 2008 - ha improvvisamente perso il controllo, avventandosi contro la volante della Polizia per tentare di danneggiarla e prendendo a morsi uno dei carabinieri intervenuti per cercare di calmarlo.

Quando sono riusciti a bloccarlo, i carabinieri lo hanno dichiarato in arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Così, dopo una notte in camera di sicurezza, l'uomo è comparso giovedì in aula per l'udienza di convalida, subito seguita dal patteggiamento.

La vicenda prende il via mercoledì sera: al 113 giunge la segnalazione di una lite in atto in un appartamento di via Bengasi. Intervengono i carabinieri che, all'arrivo, trovano l'uomo molto alterato, intento a danneggiare l'alloggio della donna che lo aveva accolto in casa e con la quale aveva intrecciato una relazione. I militari cercano di riportare tutti alla calma, aiutati dal personale di una Volante, giunta nel frattempo. Quando le cose sembrano aver imboccato la giusta direzione - con l'uomo deciso a lasciare la casa - l'improvvisa svolta: i carabinieri, mentre si stanno allontanando dalla zona, vedono l'uomo avventarsi improvvisamente contro la vettura della Polizia, deciso a danneggiarla con una spranga.

I militari intervengono per bloccare e calmare l'esagitato che, però, perde il controllo morsicando la mano di uno degli operanti e lasciandosi andare alla rabbia.

Nel giro di qualche minuto le forze dell'ordine riprendono il controllo della situazione e arrestano l'uomo che, giovedì mattina, è comparso in tribunale, davanti al giudice Mariaelena Crivelli, per l'udienza di convalida.