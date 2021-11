La lettera: «Da 5 giorni aspettiamo il ritorno dei cassonetti rimossi per la partita...»

questa è via Asmara ma lo stesso vale per le strade adiacenti: i bidoni della raccolta differenziata di plastica e vetro sono stati rimossi da Atena su ordinanza prefettizia, visto il "pericolo" causato dalla partita della Pro Vercelli nelle zone che vengono adibite a parcheggio ospiti con rimozione forzata delle auto dei residenti. Peccato che la partita sia stata domenica e oggi sia venerdì e i bidoni non sono mai tornati... Non è un evento straordinario anzi accade spessissimo. Nel corso degli anni ho scritto e telefonato ad Atena e autorità ma... sempre così torniamo.

E' possibile che questa situazione sia diventata permanente? Che i residenti di queste vie paghino per un servizio come minimo dimezzato? A nessuno viene in mente di organizzare un metodo meno invasivo di parcheggio per in tifosi delle squadre ospiti? E' necessario per il tifoso ospite parcheggiare a 20 metti dall'ingresso o si può fare come nei posti civili dove si parcheggia dove concesso e si raggiunge lo stadio a piedi o con i mezzi? Perché il parcheggio creato al posto del museo dello sport è adibito ai Vercellesi? Perché così sono più vicini all'ingresso a loro riservato viene detto... Ma rivedere la logistica dello stadio? O magari rivedere le priorità del vivere civile in una città che chiude il parco Camana di domenica perché c'è la partita che crea pericolo... Ma quando ci devono andare al parco le famiglie con i bambini?