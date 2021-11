Ascom, Angelo Santarella nuovo presidente - VIDEO

Angelo Santarella, conosciutissimo imprenditore del settore delle autoconcessionarie, è il neo presidente di Ascom Vercelli. L'elezione è avvenuta venerdì mattina nel corso dell'assemblea svolta alla presenza del presidente nazionale Carlo Sangalli.

Santarella raccoglie il testimone da Antonio Bisceglia, per vent'anni esatti alla guida dell'associazione di via Duchessa Joalanda: un passaggio di consegne che avviene in un momento molto delicato per tutto il comparto: reduce da due anni difficili, segnati da chiusure e limitazioni imposte dalla pandemia, il mondo del commercio guarda ora con speranza alla lenta ripresa in atto e si prepara a giocare un ruolo da protagonista nei piani di rilancio collegati al PNRR.

Con Santarella siederanno nel consiglio direttivo il vice presidente vicario Jose Saggia e i vice presidenti Manuela Cerutti e Massimo Maio.

Quarantanove anni, in Ascom da 10, Santarella è stato, fino a pochi mesi fa, alla guida della delegazione cittadina. «Credo nel lavoro di squadra - dice nel corso della conferenza stampa di presentazione - perché i risultati si ottengono solo se si lavora insieme verso una stessa meta. Devo ringraziare il mio predecessore per il grande lavoro fatto, i miei vice presidenti perché conosco lo spirito con il quale si mettono al servizio dell'associazione e della città, e il direttore Andrea Barasolo per la competenza che quotidianamente dimostra nel realizzare in tempi rapidi importanti progetti». Due di questi progetti sono sotto gli occhi di tutti: gli hub vaccinali del Globo e del Boowling, dove più di un terzo della popolazione vercellese ha ricevuto la vaccinazione anti covid, e il grande successo ottenuto nei bandi per i Distretti del Commercio.

Obiettivo del quinquennio sarà lavorare per la crescita di tutto il territorio provinciale, ponendosi come «interlocutori competenti, propositivi e critici qualora dovesse servire nei confronti delle amministrazioni locali, prima tra tutte quella vercellese che sta lavorando su grandi progetti per la città», sottolinea Saggia.

Nel consiglio nazionale di Confcommercio a rappresentare Vercelli resterà, per il momento, Bisceglia, impegnato nella fase finale di sviluppo di alcuni importanti progetti associativi. «Ho chiesto a Bisceglia di restare al nostro fianco, mettendo al servizio dell'associazione la sua esperienza e le sue competenze - prosegue Santarella -: questo mandato si porrà per certi versi nel segno della continuità ma per altri si porrà in modo diverso perché la situazione attuale richiede misure, linguaggi e interventi per certi versi straordinari».

Commosso il saluto di Bisceglia: «per me questa sede è stata una seconda casa» dice, ricordando la lunga strada fatta nel corso dei suoi vent'anni di presidenza. «Umanamente mi mancherà questo impegno - dice - ma sono contento perché lascio l'associazione nelle mani di persone competenti e motivate che sapranno fare molto bene».