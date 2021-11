Concorso Viotti: ecco i "magnifici tre" in finale

Saranno la giapponese Airi Katada, 29 anni, il finlandese Anton Mejias, 20 anni, e il coreano Kisuk Kwon, 29 anni, a contendersi il primo premio al 71° Concorso Internazionale Gian Battista Viotti: sabato 6 novembre, la finale si svolgerà al Teatro Civico a partire dalle 20,30 con la partecipazione dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta da Marcello Rota.

La giuria, presieduta da Klaus Hellwig e composta da Pietro Borgonovo, Cristiano Burato, Vincent Coq, Udo Gefe, Andrea Lucchesini, Claus Christian Schuster, ha concluso mercoledì la fase di semifinale.

Per l'ultima tappa del concorso sono in programma il Concerto N. 4 in Sol maggiore Op. 58 di Ludwig van Beethoven nella doppia interpretazione di Airi Katada e Kisuk Kwon e il Concerto N. 1 in Mi minore Op. 11 di Fryderyk Chopin scelto da Anton Mejias. Presenta la serata, Paolo Pomati.

«Il Concorso Viotti ha come ispirazione quella di individuare giovani artisti capaci di avviarsi verso l’attività concertistica nella più alta definizione - commenta il direttore artistico, Pietro Borgonovo -. L’obiettivo della Giuria impegnata nell’ascolto dei candidati è quello di scegliere un musicista che possa offrire al pubblico interpretazioni del grande repertorio pianistico ricche di virtuosistica qualità e di forte carica espressiva. Alla luce di quanto abbiamo ascoltato nelle lunghe sessioni delle prove preliminari le nostre aspettative per la finale sono elevate. Penso che quella di sabato sarà una emozionante, imperdibile serata di musica».

Il premio per il vincitore o la vincitrice, offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e dal Comune di Vercelli, ammonta a 21mila euro. Il secondo premio ammonta a 9mila euro mentre il terzo classificato riceverà 6mila euro. Alla migliore classificata fra le donne verrà assegnato il premio Soroptimist Club di 1.000 euro; infine il premio del pubblico del valore di 1.000 euro.

I biglietti per assistere alla Finale del 71° Concorso Viotti sono disponibili in prevendita al botteghino del Teatro Civico, ore 16,30-18 fino a venerdì 5 novembre. Sabato 6 novembre la biglietteria aprirà alle 18,30.

Per informazioni e prenotazioni: Società del Quartetto, tel. 0161-255575, email: biglietti@quartettovercelli.it.