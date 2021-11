Provincia, si vota per il rinnovo del Consiglio

Il prossimo 18 dicembre si voterà per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Rimandate lo scorso anno e successivamente la scorsa primavera a causa delle restrizioni legate alla pandemia, vedranno la chiamata al voto degli amministratori locali in carica.

Dal 2014 infatti le elezioni provinciali sono diventate di secondo grado, venendo dunque meno il suffragio universale diretto, coinvolgendo quindi solamente i sindaci e i consiglieri dei Comuni.

Questa tornata elettorale non riguarderà il presidente, che viene rinnovato ogni 4 anni contro i due del Consiglio, con elezioni a parte.

«E’ comunque fondamentale - commenta il presidente Eraldo Botta - che siano in molti, tra i nostri amministratori, ad andare a votare. Per agevolarli il più possibile sono stati istituiti due ulteriori seggi elettorali: Livorno Ferraris e Scopello, che si vanno ad aggiungere a quelli di Borgosesia e Vercelli. La Provincia deve avvicinarsi il più possibile al territorio e alle persone partendo dalle proprie forme di partecipazione democratica».

Sul sito della Provincia è pubblicata una sezione dedicata con tutti i documenti e gli Atti inerenti.