Scuole innovative: progetto entro aprile, inizio lavori entro il 2022

“Scuole Innovative”: martedì 2 novembre è stata apposta la firma sul contratto per il progetto di costruzione della nuova sede dell'Iti che sorgerà nel cortile della ex caserma Garrone, riqualificando l'intero isolato tra via Salvatore Vinci e corso Italia.

«E' fondamentale - commenta in una nota il consigliere con delega all’Edilizia scolastica, Gian Mario Morello - investire sui giovani del nostro territorio. Dopo oltre 30 anni si costruisce finalmente un nuovo istituto da zero, uno degli unici due in Piemonte che rientrano in questa fattispecie progettuale. Un segnale forte di vicinanza dell’Ente Provincia con il territorio».

Si arriverà infatti alla costruzione ex novo di una nuova struttura scolastica che diventerà la sede dell’Itis Giulio Cesare Faccio, ora ubicata in piazza Cesare Battisti. Lo Studio 77 si occuperà della progettazione esecutiva che ci consegnerà nel mese di aprile con l’obiettivo di iniziare i lavori entro la fine del 2022.

«L’investimento, per un totale di 12 milioni di euro - conclude il presidente Eraldo Botta - porterà ricadute molto positive sul territorio, permettendo ai nostri giovani di poter godere di una struttura moderna e tecnologica. Voglio ringraziare l’onorevole Paolo Tiramani per il collegamento fondamentale con il Ministero che ci ha permesso di stringere i tempi su questo progetto».