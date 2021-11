La Buona Destra contro Pozzolo: «Pericolose le sue dichiarazioni contro il vaccino»

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono passate solo poche ore dalla vergognosa manifestazione contro il Green Pass di Novara ed ecco che in un altro capoluogo della nostra Regione si infiammano le polemiche a causa delle improvvide dichiarazioni di un rappresentante istituzionale che crea imbarazzo in Consiglio Comunale e tra le fila dei propri sostenitori.

Ci si può aspettare di leggere dichiarazioni in cui si definisce il vaccino come “pseudo-scienza” su canali, blog e gruppi social para-negazionisti, ma non credo sia accettabile che un rappresentante delle Istituzioni, che tra l’altro occupa la carica di assessore, si possa esprimere in questi termini. Dopo circa 7 miliardi di dosi somministrate parlare di vaccino sperimentale sottolinea l’aspetto demagogico e lontano dalla realtà delle dichiarazioni di Emanuele Pozzolo, prive di qualunque fondamento scientifico ed indicative della totale non conoscenza della materia da parte dello stesso. In un momento di forte disagio sociale, in cui una piccola ma rumorosa parte della popolazione non esita a manifestare, anche in modo irrispettoso, in barba alle misure di contenimento del contagio credo che chi siede all’interno delle assemblee elettive debba riflettere maggiormente sulla tipologia di messaggio che potrebbe veicolare con le proprie parole. Il pericolo di fomentare ulteriormente gli animi di chi, a causa della disinformazione strumentale, è in difficoltà ad accettare la realtà delle cose è evidente. Così come la situazione degli ospedali di Trieste è evidenza delle conseguenze delle piazze gremite senza misure sanitarie. Come Buona Destra auspichiamo che il Sindaco e la Giunta di Vercelli prendano una posizione netta riguardo questo episodio, sottolineando come la Città e tutti i vercellesi siano a favore della scienza e non di approcci e opinioni pericolose, prive di basi e lontane dalla realtà.