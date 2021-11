Investe una donna in piazza Roma e non si ferma per i soccorsi: 28enne nei guai

Investe una donna in piazza Roma e, al posto di fermarsi per prestare soccorso, lascia la scena dell'incidente. Alcuni passanti, però, fanno in tempo a prendere la targa dell'auto e così i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vercelli identificano e denunciano un 28enne di Stroppiana per omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con feriti.

L’incidente che dà il via alla vicenda avviene martedì verso le 12 in piazza Roma: il giovane, a bordo della propria autovettura, non vede una donna che sta attraversando sulle strisce pedonali e la investe, facendola cadere a terra. La donna, una 46enne di Vercelli, viene soccorsa da alcuni passanti mentre il conducente, rendendosi conto dell'accaduto, prima arresta la marcia, poi però si allontana subito dopo. I testimoni riescono però ad annotare la targa del mezzo e ad allertare la Centrale Operativa dei Carabinieri che riesce a identificare il 28enne.

La donna, trasportata con autolettiga al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vercelli, è stata visitata e medicata e giudicata guaribile in 5 giorni a causa delle contusioni riportate dall’investimento.

Il 28enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con lesioni.

In ogni caso di incidente, sia con danni alle persone sia con danni alle cose, i conducenti, dopo essersi doverosamente fermati, sono tenuti a fornire le proprie generalità e le informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate e, ove queste non siano presenti, a comunicare loro nei modi possibili tali elementi. L’omissione è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni.