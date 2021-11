L’associazione Sant’Eusebio cerca nuovi volontari per portare avanti progetti e iniziative solidali e di inclusione sociale, finalizzati, in particolare, all’accoglienza umanitaria e all’integrazione dei migranti.

«L’associazione - si legge in una nota stampa - vuole superare la logica assistenzialistica e, per questo, offre supporto all’istruzione: alfabetizzazione nella lingua italiana, corsi di formazione professionale e civica e, soprattutto, si preoccupa di attivare percorsi di inserimento lavorativo. Gestisce, inoltre, un Centro di Informazione per stranieri a Vercelli, alcune case di emergenza, un orto e un pollaio solidali».

Ai nuovi volontari non vengono richieste competenze pregresse; viene proposto un breve corso con lo scopo di fornire alcune conoscenze di base sul funzionamento dell’associazione, sulle sue attività e sulla relazione con persone di origine straniera. Al termine del percorso sono previsti una valutazione e l’affiancamento di un tutor per i primi mesi. Le attività previste sono quelle di segreteria, centro d’ascolto, supporto e accompagnamento per il disbrigo di pratiche, aiuto nelle attività quotidiane e supporto all’inclusione sociale, gestione dell’orto e del pollaio.

Il corso si svolgerà il 16, 23, 30 novembre e il 7 dicembre, online, dalle ore 17,30 alle 19.

«Agli aspiranti volontari e volontarie chiediamo di essere curiosi e avere voglia di mettersi in gioco e di lavorare in un gruppo multietnico - si proseguono dall'associazione -; chiediamo di avere la disponibilità di un minino di 1 ora alla settimana o 3 al mese; preferibilmente avere la patente non essenziale, ma utile per gli spostamenti a Larizzate. L’associazione riconosce ai volontari i rimborsi km».

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0161281569 oppure 351 6507173 o scrivere una mail a: associazionesanteusebio.vc@gmail.com

