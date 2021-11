Prove di fuga

Si è concluso il dodicesimo turno del campionato di Serie C girone A. Anche in questa occasione non sono mancate le emozioni: continua il momento positivo del Südtirol, vince il Padova, si ferma la Feralpi ed il Renate torna a far paura. Andiamo, come sempre, nel dettaglio ad analizzare i risultati di quello che è successo sui vari campi da gioco.

Le prime si staccano

Brutta sconfitta per la Pro Vercelli che, in casa, contro il Piacenza di Mister Scazzola, si fa superare con un netto 1-3. Ad aprire subito le danze è Cesarini che, dopo nemmeno 30’, sblocca il match. Rabbi, al minuto 42, raddoppia e porta i suoi all’intervallo sullo 0-2. Nel secondo tempo è Masi, al 50esimo, a sbloccare la Pro e rimettere i piemontesi in carreggiata. Al minuto 81 arriva la vera doccia fredda: il lituano Dubickas trova la rete del definitivo 1-3. Dopo i tre punti il Piacenza vola dodicesimo con un bottino totale di 13 punti. Pro Vercelli che, invece, resta a 19 punti trovando l quinta posizione. Vince e convince la capolista Südtirol che batte per 2-0 la Juventus U23. Ad aprire il match, al minuto 22, è il centrocampista Casiraghi. Passano pochi minuti e Rover, al quarantesimo, raddoppia e chiude i conti. I padroni di casa, con 27 punti, mantengono meritatamente la vetta della classifica. I bianconeri invece, con 15 punti, si posizionano noni.

Pareggiano 1-1 Triestina e Feralpisalò. A passare in vantaggio sono i padroni di casa che, con l’ex Entella De Luca, sbloccano il match al minuto 78. Quando tutto sembrava certo e finito ecco però il pareggio in extremis: Spagnoli, negli ultimi secondi disponibili, trova il modo di superare Offredi. Dopo il punto conquistato i padroni di casa volano ottavi a 16 punti, la Feralpi invece – con 24 punti – trova il quarto posto.

Pareggio a reti bianche tra Fiorenzuola e Mantova: i padroni di casa volano a 12 punti e si collocano quattordicesimi. Capitolo ben diverso per gli ospiti che, con soli 10 punti, trovano il fondo della classifica. Finisce in pareggio per 1-1 la gara tra Giana Erminio e Pro Patria. A passare in vantaggio sono gli ospiti al sesto minuto grazie alla rete del giovane Stanzani. È poi però l’esperto Perna, su rigore, a pareggiare la gara al minuto 88. Dopo il prezioso punto, i padroni di casa conquistano 11 punti e si posizionano diciottesimi. Ospiti che, con 14 punti, trovano la decima posizione. Pareggiano anche Lecco e Virtus Verona: 2-2 il risultato finale andato in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. I quattro gol arrivano tutti nel secondo tempo: Danti, su rigore, al minuto 48, porta in vantaggio gli ospiti. Kraja al minuto 61 pareggia i giochi ma Faedo, al minuto 67, porta ancora avanti gli ospiti. È però Morosini, al minuto 80, a ristabilire il pareggio ai padroni di casa. Il Lecco, con 17 punti, si colloca momentaneamente sesto. Virtus Verona che, con 13 punti, trova l’undicesimo posto in classifica.

Vince il Padova che affossa per 2-0 la mina vagante Albinoleffe. A Chiricò, per sbloccare il match, bastano meno di 5’ di orologio. Enej Jelenič al minuto 34 raddoppia e chiude definitivamente i conti: il Padova, con 26 punti, resta secondo. Ospiti che, con 17 punti, trovano la settima posizione. Il Renate spazza via il Legnago Salus dopo un roboante 4-0. Ad aprire le danze è il solito Galuppini, su rigore, al minuto 34. Chakir, al minuto 37, raddoppia e Maistrello al 41’ fa 3-0. A chiudere definitivamente i giochi è Celeghin che, al minuto 53, cala il poker. I padroni di casa, dopo l’ottava vittoria, salgono a 26 punti e si posizionano terzi. Ospiti che, con solo 11 punti, trovano la diciassettesima posizione in classifica.

Vince di misura, in trasferta, la Pro Sesto che supera il Seregno. È Brentan, al minuto 86, a regalare alla Pro Sesto la seconda vittoria stagionale: ospiti che, con 11 punti, trovano la diciannovesima posizione. I padroni di casa restano a 12 punti e si collocano tredicesimi.

1-2 il finale della gara giocata tra Trento e Pergolettese: a sbloccare la gara sono gli ospiti con Scardina al quinto minuto. Nel secondo tempo, al minuto 49, Pasquato pareggia i conti ma l’ex Pro Vercelli Varas – su rigore ed al minuto 85 – riporta in vantaggio i suoi. I padroni di casa, con 12 punti (come la Pergolettese) trovano la quindicesima posizione. Ospiti che, nonostante la vittoria, si collocano sedicesimi.