Casella: «Chiedo scusa ai tifosi, ci manca la cattiveria»

«Commentare la prestazione di oggi è facile e, allo stesso tempo, difficile: è stata una prova deludente, al di sotto delle aspettative e delle possibilità di questo gruppo. Sicuramente quando le cose non funzionano la colpa è di tutti: in primis la mia, che sono il responsabile dell’area tecnica. Se la squadra non è entrata bene e ha offerto una prestazione così fragile contro il Piacenza. Mi assumo le mie responsabilità. Senza nulla togliere ai meriti degli avversari. Dobbiamo avere un atteggiamento e una cattiveria completamente diversi. Ed una fame totalmente diversa. Non posso che chiedere scusa ai tifosi, capisco gli umori di tutti». Dichiara a margine della gara il Direttore Sportivo della Pro Vercelli Alex Casella. Il quale prosegue: «I miei umori, per primi, non sono soddisfatti. Siamo tutti seccati e arrabbiati per questa situazione. L’unica strada, a oggi, è il lavoro: dobbiamo capire il momento che stiamo attraversando, dobbiamo tutti alzare la soglia dell’attenzione, della fame e della cattiveria. Non possiamo fare queste prestazioni. Bisogna tornare ad essere quelli che eravamo ad inizio stagione, quando abbiamo vinto quattro partite di fila. Il gruppo è lo stesso, dobbiamo fare tutti di più. Nel bene e nel male bisogna metterci la faccia, soprattutto quando le cose non vanno bene».

C’è qualcosa che non funziona?: «Ci manca la cattiveria di non prendere gol, oggi abbiamo subito tre reti su altrettanti cross. Concediamo troppo: questo vuol dire non avere la percezione del pericolo e, appunto, la cattiveria nel non andare sotto. Da lì poi nasce tutta la gara. Abbiamo sbagliato la mentalità, tutti dobbiamo farci un bell’esame di coscienza. Tre sconfitte nelle ultime quattro gare casalinghe sono un dato molto negativo, il “Piola” è la nostra casa e dobbiamo fare prestazioni differenti. I tifosi devono essere orgogliosi di noi, non andare a casa con il mal di pancia: siamo incazzati quanto loro. L’unica strada, ripeto, è il lavoro: nessuno ci regalerà niente. Dobbiamo tornare a fare prestazioni e punti».

Cosa pensa la società su Mister Scienza?: «Su Mister Scienza non vogliamo prendere nessuna decisione, perché c’è fiducia nel tecnico e nel suo staff: in settimana siamo molto presenti e valutiamo tutto attentamente. Far pagare uno per tutti non è corretto, sarebbe troppo facile scaricare tutte le colpe sull’allenatore. Tutti dobbiamo fare di più, mi ripeto. Caratterialmente, la prestazione di oggi è indecorosa. Le partite si possono perdere, ma è brutto uscire dal campo con un atteggiamento cosi negativo. Siamo tutti sotto esame e tutti devono prendersi le proprie responsabilità: la colpa è di tutti, bisogna responsabilizzarci tutti».

Le condizioni di Tintori?: «Deve fare una tac tra poco, per fortuna è cosciente e sono scongiurati problemi peggiori: speriamo non ci siano altri problemi e lo aspettiamo presto».

La tifoseria vi ha supportato sempre?: «I tifosi oggi sono stati fin troppo generosi: ci hanno spinto molto, siamo contenti di averli al nostro fianco: siamo arrabbiati per non aver regalato loro una vittoria. La loro vicinanza ci aiuterà a dare ancora di più, perché indossiamo una maglia gloriosa. Bisogna lavorare e regalare vittorie al pubblico, non dobbiamo fare più figuracce come oggi».

Partita difficile da commentare?: «Non è stata una bella partita, abbiamo fatto male a livello di atteggiamento e aggressività. Quando trovi squadre che si difendono bene e ripartono, o trovi subito il bandolo della matassa oppure diventa difficile sbloccare la partita. Eravamo partiti abbastanza bene, poi è calata l’intensità: non me lo spiego, mi dispiace perché eravamo allenati per fare un altro tipo di partita» commenta cosi Mister Scienza dopo la brutta sconfitta con il Piacenza.

Cosa non ha funzionato oggi?: «Ci è mancata la rabbia agonistica che serve in queste partite, vince chi ha più energie nervose. L’abbiamo persa agonisticamente oggi. Dopo il primo gol, ci siamo abbassati su ogni livello: abbiamo perso sicurezza e fiducia. Anche se non siamo stati brillantissimi. Dopo il gol è diventata un’altra partita, abbiamo perso distanze e ritmo. Nel secondo tempo avevamo ritrovato ritmo, ma l’infortunio di Tintori ha spezzato l’inerzia della gara di nuovo. Ma non cerchiamo scuse, dovevamo e potevamo fare meglio».

Mancano giocatori che riempiono l’area?: «Oggi mancavano tanti giocatori in grado di accendere la partita, Bruzzaniti e Rolando su tutti. Mancavano molti giocatori utili per trovare il guizzo vincente. Poi mancavano anche Macchioni e Belardinelli. Comi e Bunino hanno gestito bene il pallone nel primo tempo. Abbiamo perso e tutto è andato male, ora dobbiamo trovare delle situazioni».

Come mi sento?: «Male, perché sono tifoso della Pro Vercelli e lavoro ogni giorno per ottenere risultati positivi».

Mancava il possesso palla?: «Non siamo riusciti ad accendere la partita, anche quando abbiamo avuto le occasioni. Non abbiamo fatto nulla di concreto, il gol poi ci ha tolto la forza. Bisogna tornare a gestire meglio certe situazioni».

La tifoseria?:« I tifosi sono stati eccezionali, già come lo erano stati con la Giana Erminio: ci hanno supportato fino alla fine. Noi daremo sempre il massimo, nessuno si tira indietro. I tifosi ci hanno aiutato tantissimo, la nota positiva del Piola di oggi».