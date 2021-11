Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro di pietra

Incidente, poco dopo le 10,15 della mattina del 1 novembre a Varallo, in via D'Adda: un'utilitaria, condotta da una una donna, è uscita di strada, urtando e sradicando le ringhiere che delimitano il passaggio pedonale e finendo la propria corsa contro un muretto in sasso.

La conducente, estratta dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, è stata portata per accertamenti all’ospedale di Borgosesia dai sanitari del 118, intervenuti per i soccorsi.

Gli accertamenti su cause e dinamica dell'incidente sono in corso a cura di Carabinieri e Polizia locale: tra le ipotesi anche che la vettura abbia perduto aderenza a causa del fondo stradale reso viscido da pioggia e umidità.