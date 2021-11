Asfalti in città: i cantieri della settimana

Condizioni meteo permettendo, partono da mercoledì 3 ottobre i lavori di asfaltatura di alcune strade del centro e della periferia cittadine inserite nel piano delle opere 2021.

I primi tre interventi riguardano via Campora, al rione Canadà, via Righi in zona Duomo e via Giolito, al rione Cervetto.

Complessivamente, gli interventi messi in cantiere coinvolgono 30 strade cittadine: via Dante, via Balbo, via Carrozzino, via Spinelli, via Marilla Rigazio, via Fratelli Bandiera, via Borgogna, viale Volta, viale Torricelli, via Canton Billiemme, corso Avogadro di Quaregna, via Trieste, via Casanova, via Guala Bichieri, via Vallotti, corso Salamano, via Locati, corso Prestinari, frazione Montonero, via Massaua, via Cerallo, via Cadore, via Testi, via Gioberti, viale dell'Aeronautica, via Carducci e via Bazzi.

Complessivamente, il Comune ha messo a bilancio mezzo milione di euro per l'esecuzione di tutti gli interventi previsti.