Dalla parte degli indifesi: Investitori truffati sottoscrivevano polizze assicurative del tipo “unit linked”

Eccoci nuovamente qui, oggi iniziamo con una citazione di Nelson Mandela : Io non perdo mai, o vinco, o imparo.

Affermazione più che mai pertinente con il tema di questa settimana, che tratteremo tra poco con l’Avv. Bruno Barbieri Vice Presidente Codacons Nazionale e Presidente Codacons Emilia Romagna.

Prima di iniziare l’intervista, chiedo all’Avv. Barbieri di lasciarmi un minuto per puntualizzare che questo argomento non riguarda il solo territorio biellese, ma interessa una platea ben più ampia di investitori, dopo la precisazione entriamo nel vivo dell’intervista e chiediamo al Vice Presidente Nazionale del Codacons di spiegarci in parole semplici cosa è successo :

1500 risparmiatori sono rimasti vittima di una truffa finanziaria svelata dagli investigatori della Guardia di Finanza di Milano. Gli investitori truffati sottoscrivevano polizze assicurative del tipo “unit linked” emesse da compagnie estere, in fondi gestiti da società di investimento maltesi, che si sono rivelati nel tempo privi di liquidità. Il collocamento delle polizze avveniva attraverso una rete di distributori assicurativi italiani tra loro collegati, alcuni dei quali oggi nemmeno più nemmeno esistenti.

Incredibile, quindi nonostante la normativa vigente sia sempre più rigida ed il controllo degli Enti di vigilanza più stringente, le truffe in materia di investimenti accadono ancora?

Purtroppo si.

Ora al di là della recente vicenda per la quale le ass consumatori tra cui il CODACONS ed altre si sono attivate per tentare affiancando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano di recuperare le somme andate perse, ciò che questa vicenda comprova ancora una volta se ve ne fosse la necessità ( e la necessità è dimostrata dal fatto che be 1.500 risparmiatori sono rimasti vittima di questo imbroglio), è che purtroppo le persone spesso affidano i propri risparmi a funzionari che si celano dietro sigle di società assicurative solo apparentemente affidabili senza verificare dove vengono investite le somme consegnate a questi intermediari finanziari o funzionari di compagnie assicurative ( spesso non primarie) che con il miraggio dell’investimento particolarmente redditizio o esente tasse attirano risparmiatori mal capitati o quanto meno troppo ingenui.

A questo punto Avvocato ci aiuti a capire come possiamo evitare di cadere nella trappola?

Quando ci viene proposto un investimento bisogna prima verificare se l’incredibile possibilità di guadagnare molto e pagare poco di commissioni e tasse è reale o mera fantasia. E’ proprio questa speranza comune a molti di noi che fa si che non ci si confidi o confronti con altri professionisti del settore o con avvocati per capire se siamo stati baciati dalla fortuna o se invece come è capitato a questi 1.500 risparmiatori la fortuna in realtà ci ha appena girato le spalle.

Perfetto, quindi mi pare di capire che dobbiamo rimanere con i piedi per terra evitando voli pindarici e surreali, ora mi permetta un’ultima domanda, ci dica, cosa possiamo fare per recuperare i nostri risparmi?

Diffidare di false illusioni e rivolgersi a professionisti abilitati e/o associazioni riconosciute. Relativamente a questo caso specifico il Codacons come altre associazioni si sono mobilitate nelle azioni di recupero delle somme dei risparmiatori truffati.

è bello sapere che esistono associazioni e professionisti come l'Avv. Barbieri, che ringraziamo per la disponibilità, i quali supportano ed affiancano con determinazione i più deboli nelle insidie quotidiane permettendo così, ad ognuno di noi, di sentirsi meno solo.

