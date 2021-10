Piacenza in vantaggio (2 a 0) dopo 45' minuti

Pro Vercelli-Piacenza 0-2

Marcatori: Cesarini (P) al 29'; Rabbi (P) al 41'

PRO VERCELLI: Tintori; Auriletto, Masi, Carosso; Iezzi, Rizzo, Awua, Emmanuello, Gatto; Bunino, Comi. A disp. Rendic, Cristini, Della Morte, Vitale, Silenzi, Sangiorgi, Louati, Crialese, Clemente, Erradi. All. Scienza.

PIACENZA (3-5-2): Pratelli; Marchi, Tafa, Nava; Parisi, Sulijc, Marino, Corbari, Gonzi; Cesarini, Rabbi. A disp. Libertazzi, Angileri, Lamesta, Dubickas, Burgio, Codromaz, Bobb, Giordano, Armini, De Grazie, Simonetti, Giffi. All. Scazzola.

Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Ammoniti: Masi della Pro Vercelli

Primo tempo

Primi minuti: attacca la Pro ma occhio alle ripartenze del Piacenza.

9': su punzione per il Piacenza, difesa della Pro ferma con Nava c he, da fermo, colpisce di testa e prende il palo esterno.

9': ripartenza del Piacenza, Cesarini superata la metà campo cerca di sorprendere Tintori, (giustamente) fuori porta, la sfera si smorza sul fondo.

Più Piacenza che Pro, nei primi dieci minuti.

Siamo al 24': troppo macchinosa la manovra della Pro; qualche sprazzo di buon gioco con i laterali, Iezzi e Gatto.

25': bella azione di Bunino che penetra in area, arriva sul fondo, mette in mezzo, ma salva Tafa, ben appostato.

29': Sulic, cross dalla destra, grande, grande gol di Cesarini che segna in rovesciata: Piacenza in vantaggio.

La Pro attacca di più, ma non fa male, anzi: fa solo solletico. Piacenza che pensa soprattutto a difendersi e punta tutto sulla ripartenze. Palla lunga e pedalare, insomma.

41': il Piacenza raddoppia con un colpo di testa di Rabbi, servito da Parisi, coin un cross dalla destra. Rabbi, appostato sul secondo palo, era solo che più solo non si può. Pro sotto di due.