Pagelle della Pro (contro il Piacenza)

TINTORI: 5,5

Incolpevole sul primo gol, colpevole – ma insieme a tutta la difesa “dormiente” - sul secondo. In bocca al lupo per l'infortunio, e per il futuro, anche.

AURILETTO: 5,5

Bene nella corsa e a difendere, anche. Meno bene in fase di impostazione.

MASI: 6

Affonda anche lui, con tutto il reparto e tutta la squadra. A volte, comunque, ci mette una pezza di mestiere. Grande punizione, però.

CAROSSO: 5

Prova non convincente.

IEZZI: 6

Combatte e non molla mai. Uno dei pochi a salvarsi.

RIZZO: 5

Non entra mai in partita.

AWUA: 5,5

La peggior prestazione da quando veste la casacca della Pro. Bravo a interdire, meno bravo, oggi, a impostare. Troppo precipitoso, poi, nelle conclusioni.

EMMANUELLO: 5

Vaga per il (centro)campo. Nel finale prova a ciabattare da lontano, ma la giornata è no.

GATTO: 5,5

Parte alla grande, con giocate niente male. Poi scompare.

BUNINO: 5

Un paio di buone giocate, e poi il buio.

COMI: 5,5

Lotta ma non incide.

DELLA MORTE: 5,5

Col suo ingresso (come successo altre volte) la manovra si vivacizza... ma dura poco, pochi minuti.

VITALE: 6

Porta un po' di luce nel centrocampo annebbiato.

RENDIC: 6

Non ci pare abbia responsabilità sul gol subito. È entrato a freddo, e non ha patito emozioni. Non male, come prima apparizione.

CRIALESE: 6

Fa il suo dovere in fascia.

SILENZI: 5

Nessuna giocata pericolosa.

SCIENZA: 5

Che fine ha fatto la Pro Vercelli delle prime quattro vittorie consecutive? Sui social qualcuno invoca l'esonero. Non ci sta. Certo, con il Piacenza si è vista la peggior Pro Vercelli, ma la squadra dell'ultimo mese (quelle di Renate per intenderci) magari aveva perso punti, ma le prestazioni e il buon gioco si erano visti. Significa, questo, che la squadra segue il mister. E comunque. Forse l'undici iniziale non era quello giusto, ma i due cambi della ripresa sembravano aver suonato la carica. Poi, invece, è andata tutto storto. Gara da archiviare, insomma.