Schianto nella notte: morto un 25enne, feriti 4 giovani

Tragico incidente stradale poco dopo la mezzanotte di domenica 31 ottobre nel territorio comunale di Robbio, lungo la provinciale 6. Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita a causa di uno scontro frontale tra due auto che ha visto coinvolti altri 4 passeggeri: un ragazzo 19enne, due ragazze di 22 anni e un altro giovane.

Sul posto i soccorsi del 118 sono giunti tempestivi con tre ambulanze e due automediche coadiuvate dai Vigili del fuoco.

Purtroppo per il giovane 25enne non c'è stato nulla da fare è deceduto sul colpo, mentre per gli altri passeggeri delle due auto, le conseguenze sono state di media o lieve entità e dopo i primi soccorsi sono stati trasportati in ospedale.

Sul posto gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente.