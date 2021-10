«Hai portato via un po' del nostro cuore»: addio Luca, morto a 25 anni

Un ragazzo allegro, sorridente, che conquistava il cuore di tutti. E' così che gli amici ricordato Luca Piscitello, morto a 25 anni in un terribile schianto avvenuto nella notte a Robbio. Il giovane viveva a Cilavegna: coinvolti nell'incidente, per fortuna con conseguenze meno gravi, tre amici che si trovavano a bordo dell'auto, una Bmw: due ragazzi di 19 anni e una ragazza 22enne sono stati trasportati negli ospedali di Novara, Vercelli e Vigevano con ferite di lieve o media entità. Stando alle prime ricostruzioni l'auto sarebbe uscita in prossimità di una curva alle porte di Robbio, proveniente da Nicorvo, finendo all'interno di un campo prima di ribaltarsi più volte su stessa.

La vittima sarebbe stata sbalzata dall'auto prima di essere schiacciata dal veicolo stesso. Purtroppo nonostante la tempestività dei soccorsi giunti con quattro ambulanze del 118 e con i vigili del fuoco, per il giovane conducente 25enne non c'è stato nulla da fare. La dinamica esatta del tragico impatto è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Pavia, sembrerebbe che nessun altro mezzo sia stato coinvolto nel sinistro.

In queste ore stanno giungendo numerosi sui social i messaggi di cordoglio ai famigliari di Luca Piscitello, da parte di amici e conoscenti della giovane vittima: «Ti sei portato via una parte del nostro cuore. Riposa in pace, angelo», scrive uno degli amici.