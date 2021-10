Casa in fiamme in frazione Galli: soccorso il proprietario

Incendio, nella notte, in frazione Galli di Crescentino. Intorno alle 3 è partito l'allarme per un rogo che stava coinvolgendo un'abitazione in via Scappino: per i soccorsi sono intervenuti le squadre dei distaccamenti Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e i volontari del Distaccamento di Santhià.

L'intervento ha permesso di domare il rogo e mettere in sicurezza l'area interessata, mentre i volontari della Croce Rossa di Crescentino hanno prestato soccorso al proprietario di casa che aveva inalato del fumo.

Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incendio.