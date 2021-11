Incidente stradale a Crevacuore. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma nella mattinata di oggi, 31 ottobre, una donna alla guida è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo per cause da accertare.

Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe rimasta ferita e trasportata in codice giallo dal personale sanitario all'ospedale di Borgosesia. Sul posto anche gli agenti di Polizia per i rilievi del caso.