Torna l'ora solare: avete spostato le lancette?

Nella notte si torna all'ora solare: le lancette degli orologi vanno spostate indietro di un'ora. Al mattino si avrà dunque più lue, mentre al pomeriggio il buio arriverà prima.

In qualche misura si recupererà l'ora di sonno persa a fine marzo con l'avvento dell'ora legale. Da anni, ormai, in Italia siamo abituati a vivere sei mesi con l'ora solare e altrettanti con l'ora legale, per ottimizzare utilizzo della luce e dei consumi. L'Unione Europa, tuttavia, sta discutendo sull'opportunità di eliminare questo meccanismo artificioso: nel 2018, era stata avanzata la proposta di abolire il meccanismo di spostamento dell’ora e un apposito referendum, a cui avevano risposto poco meno di 5 milioni di cittadini (per lo più dei paesi del Nord Europa) aveva decretato che il 84% dei partecipanti era favorevole a cancellare questo sistema. Tuttavia, poiché non era stata raggiunta in sede comunitaria una decisione univoca, l'indicazione sulla non obbligatorietà di adottare il cambio dell'ora, è di fatto caduta nel vuoto. Ciascuno stato continua a fare come in passato.

E voi, vi siete ricordati di spostare indietro le lancette degli orologi?