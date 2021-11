Al traguardo dei 100 anni Lidia Tesio Bagnasco

Ha tagliato il traguardo dei 100 anni Lidia Tesio Bagnasco, stimata professoressa di Italiano e mamma dell'ex sindaco di Vercelli. Nella sua lunga vita, ricca di interessi e impegni, la signora è stata anche tra i fondatori della sezione vercellese del Pasfa, Associazione per l'assistenza spirituale delle forze armate. Così una piccola delegazione delle socie vercellesi si è recata in visita alla neo centenaria per celebrare la ricorrenza e donare alla signora Bagnasco una targa. «E' stata tra i fondatori della sezione di Vercelli - ricorda l'attuale presidente Donatella Petrucci Maraviglia - e, per molti anni, è stata una presidente amata e molto incisiva, poi un'attiva consigliera e finché la salute glielo ha consentito una socia attiva e propositiva. Ancora oggi è regolarmente iscritta. Una vita esemplare».

Oltre al Pasfa sono stati moltissimi i vercellesi che, soprattutto attraverso i social, hanno mandato gli auguri alla centenaria: molti tra loro sono stati alunni di Lidia Tesio in anni ormai lontani e qualcuno, con un po' di ironia, ha anche ricordato di non essere stato tra i migliori della classe, ma di aver comunque tratto beneficio da quelle lezioni di gioventù.