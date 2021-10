Scienza: «Meno parole e pedalare»

«Nelle ultime tre partite avremmo potuto portare a casa nove punti. Non è successo, eppure a Renate abbiamo dominato, eppure con la Pro Patria il nostro portiere non è stato mai chiamato in caiusa. Ecco, subiamo troppi gol, ma concediamo pochi tiri agli avversari. Occorre quindi più attenzione, e questo vale per tutti, dagli attaccanti al portiere. Meno parole, e se piovono critiche pazienza, e pedalare: se non corri, il fatto che ti chiami Pro Vercelli conta poco» dice il tecnico della Pro Vercelli, Giuseppe Scienza, nella consueta conferenza stampa che, stavolta, è stata convocata a Caresanablot, nella sede della Selecar, uno degli sponsor più importanti, quest'anno.

«Rolando e Bruzzaniti non ci saranno (come non ci sarà Macchioni), recupero però Auriletto, dopo la squalifica. Ma le assenze le hanno anche le altre squadre. Io so che chi giocherà, domani, darà il massimo» dice ancora il tecnico.

Sul Piacenza. «Ha un bravo allenatore, che tutti voi conoscete, e ha meno punti di quanti ne meriterebbe. È una squadra solida, forte, sarà una partita difficile. Noi dobbiamo continuare la strada intrapresa: dopo le due sconfitte casalinghe, la squadra è crescita in intensità e aggressività. E questa settimane ci siamo allenati bene. Se continuiamo a lavorare così i risultati arriveranno».

I convocati

PORTIERI: Tintoiri, Valentini, Rendic

DIFENSORI: Masi, Auriletto, Cristini, Carosso

LATERALI: Iezzi, Crialese, Clemente, Gatto

CENTROCAMPISTI: Awua, Vitale, Emmanuello, Belardinelli, Rizzo, Erradi, Sangiorgi

ATTACCANTI: Comi, Della Morte, Silenzi, Bunino