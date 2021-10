Covid: non è vaccinato l'84% dei pazienti in terapia intensiva

Terapie intensive: si conferma il dato sulla schiacciante prevalenza dei non vaccinati tra le persone che sono attualmente ricoverate in gravi condizioni a causa del virus.

Dai dati aggiornati a venerdì 29 ottobre, in Piemonte l’84% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. In particolare, dei 19 ricoveri attuali in terapia intensiva 16 riguardano pazienti non vaccinati (4 uomini e 12 donne), altri 3 sono invece pazienti vaccinati: si tratta di 3 uomini con rilevanti patologie pregresse.

Dei 177 ricoveri ordinari i pazienti non vaccinati sono 92.