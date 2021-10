Calcio in faccia a una poliziotta: processo rinviato

E' slittato a dicembre l'avvio del processo alla vercellese arrestata la scorsa primavera con accuse di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo l’intervento di polizia e polizia locale sotto i portici di piazza Cavour per un assembramento. La donna, che si trovava nel dehors di un locale pubblico, appena riaperto dopo le chiusure per il covid, aveva preso male l'intervento delle forze dell'ordine, incitando gli avventori alla protesta e, secondo le ricostruzioni, avrebbe anche colpito con un calcio al volto una poliziotta, intervenuta per riportare la calma e che si era chinata a raccogliere la radio che le era caduta dopo un colpo al fianco. A causa di un legittimo impedimento del legale che difende la vercellese, l'avvocato Rodolfo Viazzo, l'udienza davanti al giudice Vincenzo Del Prete è stata rinviata di qualche settimana: ad assistere l’agente di polizia colpita, costituitasi parte civile, è l’avvocato Carlotta Cascio dello studio Mussato.