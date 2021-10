Università: lezioni in presenza con capienza al 100% dei posti

L’Università del Piemonte Orientale torna a svolgere tutte le attività e i servizi in presenza tutti i servizi. Il Senato Accademico, durante la seduta del 25 ottobre, ha infatti recepito le Linee Guida Co.Re.Co. in merito alla riapertura a capienza massima, pertanto sono state definite le Linee Guida di Ateneo che saranno in vigore dal 2 novembre 2021.

«Dal 2 novembre - si legge in una nota - nella rigorosa osservanza delle prescrizioni in materia di green pass e dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di tutte le prescrizioni in materia di igiene e sicurezza volte a prevenire e ridurre il contagio, riprenderanno in presenza, con occupazione al 100% delle aule e di tutti gli altri spazi universitari, la frequenza delle lezioni, dei lettorati e di tutte le altre attività formative e curriculari, le attività di laboratorio didattiche e di ricerca, la frequenza dei dottorati di ricerca, le attività di tirocinio volte allo sviluppo di prototipi o sistemi sperimentali, i progetti speciali di didattica innovativa e multidisciplinare o progettuali, i tirocini e stage interni o esterni agli Atenei; le attività formative ed esperienziali dei corsi di perfezionamento e master, i servizi bibliotecari, l’accesso alle sale studio, il ricevimento studenti, gli esami scritti e orali; gli esami di laurea e le relative proclamazioni, gli esami di specializzazione dell’area medica e ogni ulteriore attività didattica».

Per l’accesso alle strutture sarà ancora necessaria la prenotazione del posto mediante l’app Upofrequency.

Fino al 30 novembre l’UPO garantirà l’erogazione della didattica, tramite diretta streaming, a coloro che non riusciranno a frequentare in presenza. Dal 1° dicembre 2021 l’erogazione della didattica avverrà solo in presenza.

«A beneficio degli studenti che si trovano in una situazione di fragilità certificata, positività al covid, quarantena e che pertanto non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, è assicurata la salvaguardia della continuità didattica delle lezioni tramite diretta streaming, attraverso la tecnologia Google Meet o Zoom - assicurano dall'ateneo -. Questi studenti dovranno comunicare la propria condizione, mediante un form online, all’Ufficio Servizio agli Studenti, che inoltrerà ai docenti gli elenchi degli studenti ammessi alla diretta streaming. Per l’eventuale svolgimento degli esami in remoto da parte di studenti con fragilità certificata, rimane la possibilità di presentare richiesta inviando una mail all’indirizzo servizi.studenti@uniupo.it».