Cartucce stampanti, differenza tra compatibili e originali

Negli ultimi decenni la stampante è diventata un dispositivo irrinunciabile. In ufficio, a casa, nelle scuole o università, è un supporto essenziale per stampare documenti importanti, fatture e molto altro. Tuttavia, nonostante la grande utilità, in parte, almeno per alcuni aspetti, è stata sostituita dallo storage online, che dà la possibilità di condividere dei file con altri utenti. Gli scaffali virtuali non sono però usati da tutti: c’è ancora chi preferisce ricorrere alla carta e alle cartucce stampanti. Qual è la differenza tra cartucce compatibili e originali?

L’acquisto di cartucce stampanti compatibili è sempre di più un trend crescente. La vendita è diventata esponenziale proprio durante la quarantena di Covid-19, nel momento in cui molti hanno iniziato a lavorare da casa. In tal senso era urgente avere una stampante pronta all’uso per i documenti del lavoro. Se vuoi rifornire l’ufficio o la stampante di casa, a questa pagina trovi diverse cartucce stampanti .

Come scegliere le cartucce stampanti?

Nel momento in cui dobbiamo acquistare delle cartucce stampanti, quali sono i requisiti di cui dobbiamo tenere conto? Il consiglio è di puntare alle cartucce compatibili per stampante, una scelta economica: magari, si possono valutare i kit presenti in commercio, che hanno dei costi abbastanza interessanti e che di solito vengono offerti in quantità.

Bisogna avere sempre la massima cura nella scelta di questi prodotti. Optare per cartucce di qualità è essenziale per offrire comunque una garanzia di stampa ottimale. Prima di procedere con l’acquisto, si rende inoltre indispensabile un consulto alle specifiche tecniche, così da essere certi al 100% che la stampante sia compatibile con il prodotto in questione. Usare cartucce compatibili causa danni alla stampante? Assolutamente no: sono infatti pensate per rispondere alle esigenze di stampa e sono perfette per ogni evenienza.

Cartucce compatibili, cosa sono? Caratteristiche

Le cartucce compatibili sono una delle alternative alle cartucce originali: possiamo trovare in commercio anche le cartucce ricostruite o rigenerate. Che cosa sono nello specifico e quali sono le caratteristiche da conoscere? Il primo punto su cui battere è indubbiamente il rapporto qualità/prezzo, che è imbattibile, così come la qualità di stampa che in effetti non viene meno come qualcuno potrebbe erroneamente credere.

C’è però una grossa differenza tra cartucce compatibili e cartucce ricostruire o rigenerate. Le prime infatti sono dei prodotti nuovi che non sfruttano i vuoti delle cartucce originali, come invece nel caso delle rigenerate che, oltre a mantenere i vantaggi sul prezzo, presentano anche una componente “green” ed anch’esse non pregiudicano la qualità della stampa.

Per chi sono perfette le cartucce compatibili? Negli uffici dove c’è un gran bisogno di stampare in quantità, ma anche nell'home office, dove magari si vuole evitare di spendere molto per avere tutta l’attrezzatura dello Smart Working .

Cartucce originali, cosa sono? Caratteristiche

Che cosa sono invece le cartucce originali e quali funzionalità offrono rispetto alle compatibili? Questo prodotto è chiaramente realizzato dalla stessa casa madre produttrice della stampante. Di solito, le cartucce che vengono incluse insieme alla stampante in vendita hanno una capacità contenuta e sono da acquistare nuovamente: il codice riportato sulla confezione, od il disegno, indicano il modello preciso da ricercare.

Le cartucce originali offrono una qualità di stampa eccellente, e sono sempre compatibili al 100% con il dispositivo in questione. Il principale vantaggio del loro acquisto è quindi la qualità di stampa, tuttavia i costi non sono propriamente ammortizzati nella maggior parte dei casi.

Spesso, infatti, conviene attendere qualche periodo o offerta speciale per acquistare cartucce originali in sconto o promo, magari vendute in alcuni kit o nelle confezioni XL, ad alta capacità. Ed ecco perché il settore delle cartucce compatibili è così in voga al momento, per la possibilità di ottimizzare i costi, senza però rinunciare alla qualità.