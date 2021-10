Vercellese ferito in un frontale sulla Casale - Valenza

Un ragazzo di Asigliano è rimasto ferito, nella mattina dl giovedì 28 ottobre, in un incidente avvenuto sulla SP55 Casale-Valenza, all’altezza dell’incrocio per Bozzole e Pomaro.

Nello scontro, un frontale, sono state coinvolte una Corsa, sulla quale viaggiava il vercellese, e una Citroen C3 condotta da una donna di Valenza. Entrambi gli automobilisti, feriti in modo non grave, sono stati portati all'ospedale di Casale per le cure del caso: per i soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri delle stazioni di Ticineto e Casale.

Per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi e ai soccorritori di mettere in sicurezza veicoli e tratto stradale, la provinciale è stata chiusa al traffico per poco meno di mezz'ora.