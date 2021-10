Pesta un uomo fuori da un locale dell'ex Montefibre: Daspo di 2 anni per un 41enne

Altro Daspo urbano per atti di violenza avvenuti all'esterno di locali pubblici vercellese. A ricevere la misura - che comporta il divieto di accesso a tutti i locali pubblici e di pubblico spettacolo della provincia di Vercelli per la durata massima indicata dalla normativa vigente di ben due anni, nella fascia oraria serale e notturna - è un 41enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, che, nella notte tra l'8 e il 9 ottobre scorsi ha aggredito un italiano di 32 anni, selvaggiamente picchiato a calci e pugni che gli hanno causato la frattura del massiccio facciale con una prognosi di trenta giorni.

Un episodio di violenza, avvenuto all'esterno di uno dei locali dell'ex Montefibre, zona di Vercelli particolarmente tenuta d'occhio dalle forze dell'ordine dopo la riapertura di circoli e locali che restano in servizio sino a tarda notte e costituiscono per i giovani e anche per i meno giovani, un luogo molto frequentato di ritrovo e, talvolta, anche di episodi poco edificanti.

A individuare l'aggressore, attraverso mirate indagini di polizia giudiziaria, i militari della Compagnia Carabinieri di Vercelli, che tenevano sotto controllo l'area per evitare problematiche legate ad avventori spesso alterati dal consumo di sostanze alcoliche, ad assembramenti, schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica e, naturalmente anche aggressioni e liti, come appunto quella avvenuta la notte del 9 ottobre.

La sinergia operativa tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri ha permesso agli uffici della Questura di Vercelli di attivare tempestivi riscontri di carattere amministrativo sull’episodio e sul soggetto protagonista dell’aggressione, rilevando che lo stesso era stato già condannato in più occasioni per diversi gravi reati contro il patrimonio e la persona ed aveva da poco finito di scontare un lungo periodo di detenzione carceraria.

Il Questore di Vercelli, competente per i provvedimenti di prevenzione nella provincia, ha emesso nei confronti dell'uomo, ritenuto estremamente pericoloso per la sicurezza pubblica, un divieto di accesso a tutti i locali pubblici e di pubblico spettacolo della provincia di Vercelli per la durata massima indicata dalla normativa vigente di due anni, nella fascia oraria serale e notturna.

La recente normativa, emanata per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, prevede che tale misura ablativa possa essere estesa a tutto l’ambito provinciale e non solo al singolo locale e relative vicinanze per quei soggetti ritenuti pericolosi e che siano stati precedente arrestati (con successiva convalida dell’arresto) o condannati per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio.

Il provvedimento di prevenzione, la cui violazione comporta rilevanti conseguenze di carattere penale, costituisce una risposta della competente Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, emessa con la massima celerità possibile e nella quasi immediatezza dei fatti, alle esigenze di sicurezza della collettività. In particolare, nell’attuale momento di ripresa delle attività delle discoteche e dei locali di divertimento, il divieto di accesso garantisce la sicurezza degli altri avventori, impedendo a facinorosi e soggetti inclini alla violenza di accedervi e di stazionare nelle relative vicinanze.