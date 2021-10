PalaPregnolato, PalaPiacco, Aravecchia: via libera a tre progetti da 2,2 milioni di euro

Una ristrutturazione completa del PalaPregnolato che preveda anche l'aumento della capienza dagli attuali 600 posti (limitati per motivi di sicurezza su disposizione dei Vigili del Fuoco) agli 850 occorrenti per ospitare stabilmente partite di A1 del campionato di hockey su pista. E non solo: rifacimento del centro sportivo dell'Aravecchia e terzo lotto di lavori sul PalaPiacco per migliorare l'efficientamento energetico del palazzetto.

Sono i tre dossier licenziati mercoledì dalla giunta comunale e destinati a essere finanziati - grazie al bando Sport Missione Comune - attraverso un mutuo a tasso zero con l'Istituto per il Credito sportivo. Complessivamente si parla di interventi da oltre 2 milioni di euro: un milione 350mila euro per il palazzetto del rione Isola, 350mila euro per il campo dell'Aravecchia e ulteriori 500mila euro per il PalaPiacco. Ancora una volta il Comune investe sulla ristrutturazione di immobili sportivi come elementi di riqualificazione di spazi cittadini utilizzati da società sportive e comunità.

«I fondi arriveranno nelle casse comunali entro il 31 dicembre - spiega Massimo Simion, assessore ai Lavori Pubbliche e vicesindaco -, e questo ci permetterà di far partire le gare e iniziare con i lavori entro aprile 2022. I lavori avranno una durata stimata di 8 mesi».

Sul PalaPregnolato i lavori saranno radicali: oltre alla ristrutturazione di impianti e spazi, verranno rifatte tribune e pista restituendo alle società un impianto adeguato alle attuali esigenze sportive. Un intervento molto atteso, non solo dalle società ma anche dall'intero rione Isola, per il quale il Palahockey rappresenta un luogo simbolico di aggregazione.

Sostituzione dell’impianto di illuminazione, delle recinzioni del campo, rifacimento del manto erboso e dell’impianto di irrigazione, messa in sicurezza e ristrutturazione degli spogliatoi sono i lavori che attendono il centro sportivo dell'Aravecchia.

Infine nuovo lotto di lavori al PalaPiacco, dove sono già in corso gli interventi per il secondo lotto relativo al restauro delle facciate esterne e dei serramenti: con l'ultimo intervento si guarderà anche all'efficientamento energetico concludendo la riqualificazione del palazzetto.

«La prossima primavera - aggiunge Simion - Vercelli vedrà l'avvio di moltissime opere pubbliche. Se mettiamo in fila tutti questi interventi, aggiungiamo i cantieri che stanno partendo sui magazzini comunali per il bando Periferie e il grande lavoro che gli uffici stanno facendo per completare tutto l'iter relativo agli stanziamenti milionari dei progetti sulla rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare, che porteranno a Vercelli investimenti per 41 milioni di euro, appare evidente che, nel giro di qualche anno, la nostra città potrà cambiare veramente volto».

E, tra le zone che aspettano di cambiare volto, c'è sicuramente l'Aravecchia, quartiere per il quale Simion annuncia l'avanzamento dell'iter per la ristrutturazione delle palazzine Atc di via Natale Palli e l'arrivo dei fondi per l'abbattimento del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna. «Sono opere che l'amministrazione ritiene fondamentali per il futuro della città e per le quali lavoriamo con il massimo impegno».