"A spasso con Giovan Battista Viotti": 5 visite guidate nel cuore di Vercelli

Uno dei particolari della Sala delle Unghie, in San Pietro Martire

A corollario del 71° Concorso Viotti debutta "A spasso con Giovanni Battista Viotti", una serie di visite gratuite tematiche per la città, organizzate dal Comune di Vercelli, in collaborazione con Atl.

«L’idea è quella di promuovere sempre più il concorso Viotti, eccellenza musicale cittadina – dice il sindaco Andrea Corsaro – organizzando iniziative correlate che valorizzino il centro storico, sottolineando i riferimenti al mondo teatrale e musicale».

L’itinerario si snoderà nel cuore della città, con partenza dalla chiesa di San Cristoforo, per poi proseguire verso la Sinagoga e l'antico ghetto; successivamente si raggiungerà il Broletto per poi percorrere via Duomo, ammirando i suoi palazzi dei secoli XVIII e XIX. Tappa poi al Teatro dei Nobili e al Teatro Civico con il Museo del Teatro e infine visita alla Sala delle Unghie nel complesso della chiesa di San Pietro Martire e il cortile di Palazzo Langosco.

Al termine del percorso è previsto un momento conviviale con cioccolata calda e bicciolani accompagnato da un sottofondo musicale. A suonare saranno gli allievi della Scuola di Musica Vallotti.

Le date per partecipare alla visita guidata sono cinque: venerdì 29 sabato 30 e domenica 31 ottobre, poi venerdì 5 e sabato 6 novembre. La durata del percorso guidato è di due ore, dalle ore 14.30 alle 16.30, con ritrovo di fronte alla chiesa di San Cristoforo.

Per prenotazioni contattare ATL Biella Valsesia Vercelli al numero 0161.58002 o all’indirizzo e-mail infovercelli@atlvalsesiavercelli.it.