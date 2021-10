"Santhià città della musica" torna ai concerti dal vivo

"Santhià, città della musica" torna a offrire l’abitudine a vivere e condividere momenti di divertimento e musica.

«Il calendario è stato stilato in armonica collaborazione con la Consulta delle Associazioni rappresentata dal presidente Elena Dogliani», spiega Renzo Bellardone, delegato alla Cultura del Comune di Santhià, illustrando gli appuntamenti.

Si parte il 12 novembre in Biblioteca Civica, alle 21: Alessandro Pisa al liuto con la voce di Gianluca Pisa intratterranno gli spettatori con madrigali e canzoni attraverso i secoli, inframmezzati da voci recitanti e narrazioni. Il 19 novembre alle ore 21, per le celebrazioni di Santa Cecilia, patrona della Musica e dei musicisti, nella palestra delle scuole Pellico, si esibirà la Banda dei Giovani. Il 20 novembre al Palazzetto dello Sport, con proiezioni e animazioni, si esibirà la Banda Cittadina. Il 26 novembre la Biblioteca Civica, alle ore 21, ospiterà "Stefano Ivaldi Swing Quartet", uno dei progetti musicali del Violinista Stefano Ivaldi, con special guest il celebre clarinettista genovese Francesco Bencini. Il 3 dicembre alle ore 21, al Salone Parrocchiale di Santhià, sul suo pianoforte grancoda Steinway & sons, Riccardo Fracasso si esibirà per la prima volta nella sua Città, accompagnato dalla voce recitante di Licia di Pillo.

«A Santhià è ripartita anche la cultura - commenta con soddisfazione il sindaco Angela Ariotti - in città abbiamo sempre ospitato e continueremo a ospitare eventi di pregio pensati per tutte le fasce della popolazione, non lasciando indietro nessuno neppure in questo campo».