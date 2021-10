Precipita durante una battuta di caccia: morto dopo un volo di 200 metri

Si precisano i dettagli dell'incidente costato la vita a un uomo di 45 anni, morto, nella giornata di mercoledì, nella zona di Varallo.

L’uomo è precipitato da un salto di roccia, nella zona del Bric Galline, nella zona di Morca di Varallo, per circa 200 metri. A dare l'allarme il compagno di battuta che, sotto shock, ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118: i sanitari, inutilmente, hanno tentato di rianimare lo sfortunato cacciatore per il quale, tuttavia, non c'è stato niente da fare.

Il compagno di battuta, sconvolto per l'accaduto, è stato invece recuperato e portato a valle dell’eliambulanza. Il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha coordinato le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per chiarire tutti i contorni del drammatico incidente.