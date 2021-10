Antenna pericolante: spettacolare intervento in piazza D'Azeglio

Spettacolare intervento, nel pomeriggio di mercoledì, in piazza Massimo D'Azeglio, dove una squadra dei Vigili el Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta, intorno alle 17, per la rimozione di un'antenna televisiva pericolante.

A dare l'allarme il gestore del bar sottostante, che si è accorto che un oggetto metallico sporgeva pericolosamente dal tetto e rischiava di cadere proprio nella vicinanza dell'ingresso del ingresso.

La squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta con l'autoscala, ha effettuato una spettacolare ispezione dei tetti, salendo con il cestello ben oltre la sommità dei palazzi che si affiacciano sulla piazza per poi intervenire per la rimozione dell'entenna pericolante e la messa in sicurezza dell'area.