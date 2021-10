Covid: chiusura cautelativa per micro nido e materna di Villata

Chiusura cautelare causa covid, nella giornata di giovedì 28 ottobre, per la scuola dell'Infanzia e per il micronido di Villata. A rendere nota la presenza di casi si positività è il sindaco del paese, Franco Bullano.

«A seguito di alcuni casi di positività al covid individuati nella scuola dell'infanzia di Villata - scrive in una nota il primo cittadino - la dirigente scolastica tramite apposita circolare ha disposto la chiusura cautelativa della scuola dell'infanzia per la giornata di domani in attesa di ulteriori comunicazioni dell'Asl di competenza. Resta sospeso anche il relativo dopo scuola dell'infanzia. Pertanto si comunica che, con ordinanza del sindaco, in via cautelativa si dispone anche la chiusura del micronido comunale per la giornata di domani, restando sempre in attesa di ulteriori comunicazioni dell'Asl che renderemo appena possibile».