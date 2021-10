"Vercellese dell'anno 2020": si assegna il riconoscimento a Carlo Olmo

Assegnato a Carlo Olmo all'inizio del 2021, in un momento in cui la situazione sanitaria non consentiva di organizzare alcun tipo di cerimonia pubblica, il riconoscimento "Vercellese dell'anno 2020" verrà consegnato al benefattore in occasione della proiezione del film "Lupo Bianco", in programma il 7 novembre prossimo al Movie Planet di Borgo Vercelli.

La decisione è stata resa nota da Pier Luigi Bruni, presidente della Famija Varsleisa che assegna il prestigioso riconoscimento a persone che si siano particolarmente distinte nel corso dell'anno. L'attività di benefattore, fondamentale nei momenti più difficili della pandemia e che prosegue tuttora, avevano portato il sodalizio ad attribuire a Olmo il riconoscimento.