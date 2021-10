Scontro tra auto e furgone: morta 15enne, gravissima la madre

Gravissimo incidente stradale questa mattina intorno alle 7,30 a Cavaglietto, nel vicino novarese: un furgone si è violentemente scontrato con un' auto, sulla quale viaggiava una ragazza di circa 15 anni che è rimasta uccisa nello schianto.

La mamma che era alla guida, sulla cinquantina, è a sua volta gravemente ferita, ed é stata portata in elicottero all'ospedale di Novara in codice rosso. Madre e figlia erano dirette a scuola.

Solo ferite lievi per il conducente del furgone. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'accaduto: sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza dell'area e i rilievi del caso.