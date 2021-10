Famiglia distrutta nell'incidente: dopo la figlia, morta anche la mamma

Si è drammaticamente aggravato il bilancio dell'incidente avvenuto nella mattina di martedì a Cavglietto.

Dopo la figlia, anche la mamma è spirata all'ospedale Maggiore della Carità di Novara dove era stata portata in elisoccorso in condizioni disperate dopo il tremendo schianto avvenuto di prima mattina mentre madre e figlia erano dirette a Ghemme, dove la ragazzina andava a scuola e la mamma al lavoro.

L'incidente è avvenuto sulla provinciale che collega Barengo a Cavaglietto: una strada che le due donne percorrevano tutti i giorni per spostarsi da Vaprio d'Agogna, dove vivevano, a Ghemme, dove la ragazzina andava a scuola e la mamma al lavoro. Diversamente da quanto era apparso in un primo momento, lo scontro ha coinvolto due vetture e non un furgoncino. La ragazzina di 13 anni e la madre di 56 anni che era alla guida hanno riportato conseguenze irreparabili: la studentessa è rimasta uccisa sul colpo, la mamma è spirata in ospedale. Solo lievi ferite per il guidatore dell’altra vettura.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto. L’incidente è avvenuto su un rettilineo sulla strada provinciale 21 nel tratto che collega Barengo a Cavaglietto. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi e capire quanto accaduto.