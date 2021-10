Posata la recinzione al parco Comero

E' stata completata la posa della recinzione al “Parco giochi Comero” in via Mattai, a Gattinara.

L'area giochi, nel corso degli ultimi anni, è stata ampliata come numero di attrezzature, che sono state completamente rinnovate ed è stata dotata anche di servizi igienici. Anche la pavimentazione alla base dei giochi è stata completamente sostituita, per garantire una fruizione del parco in totale sicurezza e salvaguardando nel contempo le radici superficiali delle piante.

Ora ha anche una nuova recinzione metallica dotata di cancelli che garantisce una maggiore sicurezza sia per i bambini durante la loro permanenza, sia per evitare che si utilizzino i giochi e l’area in modo improprio.

Il parco giochi Comero è molto frequentato dalle famiglie, anche residenti fuori Gattinara, che amano trascorre qualche momento in questa nuova e moderna area attrezzata, per la gioia dei loro figli.

«Ora tutti i nostri parchi – spiega Daniele Baglione – sono dotati di apertura e chiusura automatica e la recinzione garantisce la sicurezza dei nostri bimbi e delle loro famiglie. Stiamo già pensando come fare più bella l’area della Colonia, uno dei nostri luoghi più significativi».

«I parchi gioco rappresentano un aspetto importante per la nostra città – commenta il sindaco, Maria Vittoria Casazza – per questo continueremo a prestare sempre la massima attenzione per le aree gioco. È, infatti, giusto che i nostri bambini possano giocare all’aria aperta in totale sicurezza con giochi nuovi e aree pulite e ordinate».