A caccia con i richiami acustici: denunciati

Il 21 ottobre, nel Comune di Lenta, i carabinieri del NIPAAF di Vercelli e della Stazione Carabinieri Forestale di Gattinara, impegnati in servizio di vigilanza venatoria finalizzata a contrastare l’attività di bracconaggio hanno denunciato a piede libero due persone colte in flagranza mentre cacciavano con l’ausilio di richiami acustici non consentiti.

Gli operanti, infatti, hanno sorpreso i due cacciatori intenti ad attirare l’avifauna tramite l’utilizzo di richiami acustici elettronici, vietati dalle norme sulla protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

I militari, una volta accertata la violazione hanno proceduto al sequestro dei richiami acustici, di due fucili calibro 12, di 8 cartucce e dell’avifauna illegalmente abbattuta – 3 esemplari di tordo.

Per l’esercizio venatorio con l’ausilio di richiami acustici vietati, il codice prevede l’ammenda fino a 1.550,00 euro e la confisca del mezzi illeciti utilizzati.