Effetto green pass: 84% di tamponi in più, i positivi crescono del 22%

Inizia a sentirsi l'effetto green pass: i tamponi a raffica effettuati dopo l'introduzione dell'obbligo di certificazione verde sui posti di lavoro, stanno portando alla luce contagi che altrimenti sarebbero passati inosservati, che riguardano un'ampia fetta di persone asintomatiche.

Nella settimana dal 18 al 24 ottobre l'incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 35.9, in aumento rispetto al 27.4 della scorsa settimana, ma sempre sotto la soglia di allerta dei 50 casi e senza ripercuotersi sull’occupazione dei posti letti ospedalieri, che si mantiene bassa e stabile al 3%.

L'incremento dei casi è principalmente dovuto all'aumento dei tamponi, in coincidenza con l'introduzione del "green pass" nei luoghi di lavoro.

In particolare, nella fascia 25-59 anni, i casi sono saliti dai 31.4 della settimana 11-17 ottobre ai 40.8 della settimana 18-24 ottobre, con un incremento del 30% circa.

Nelle ultime due settimane (11-24 ottobre) in media sono stati eseguiti circa 44.500 tamponi al giorno e il numero medio dei casi al giorno è stato di circa 194: nelle due settimane precedenti (27 settembre-10 ottobre) il numero medio di tamponi eseguiti è stato di 24.200 e il numero medio di casi al giorno è stato di 158. I tamponi sono aumentati del 84%, mentre i positivi sono incrementati del 22%.