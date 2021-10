Nel rispetto della memoria di chi ha perso la vita per la libertà di noi tutti

Buongiorno,

Alla Cortese attenzione del Sindaco di Vercelli, del Presidente del Consiglio Comunale, dell’Assessore competente

PREMESSO CHE

Da diverse segnalazioni emerge come i cimiteri cittadini necessitino di maggiore cura e attenzione

Le fotografie in allegato evidenziano la necessità di interventi di manutenzione del monumento ai partigiani collocato presso il cimitero del Biliemme

SI INTERROGA PER SAPERE

se i programmi di manutenzione prevedano interventi dedicati alla sistemazione del monumento, nel rispetto della memoria di chi ha perso la vita per restituire la libertà a noi tutti

I consiglieri comunali Alberto Fragapane, Michele Cressano, Manuela Naso, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Alfonso Giorgio