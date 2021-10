Richiamo per gli over 60 vaccinati con Johnson&Johnson

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha deciso di prorogare per un altro mese gli accessi diretti per le prime dosi fino a fine novembre che scadevano il 31 ottobre. Intanto, per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state prese importanti decisioni.

Terze dosi per gli over 60

Per ottimizzare i tempi ed evitare le code, da oggi tutti i cittadini di età compresa tra i 60 e i 79 anni che hanno già completato il percorso vaccinale da almeno 6 mesi (ad eccezione dei soggetti affetti da patologie gravi) hanno la possibilità di prenotare un appuntamento per la “terza dose”, attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it: è possibile selezionare e scegliere sia giorno e ora per la somministrazione della dose aggiuntiva che l’hub in cui recarsi. Resta sempre valida, fino al 31 ottobre, anche la possibilità di accesso diretto agli hub vaccinali. I 60-79enni che finora in Piemonte hanno concluso il ciclo vaccinale sono oltre 680 mila. Di questi, 164 mila potranno accedere alla terza dose già tra ottobre e novembre, avendo ricevuto l’ultima dose da almeno 6 mesi come previsto dalle disposizioni ministeriali.

Richiamo per Johnson&Johnson: ecco da chi si comincia

Coloro che rientrano in una delle categorie autorizzate a oggi per la dose “booster” di vaccino antiCovid, la cosiddetta “terza dose”, e hanno ricevuto il monodose Johnson&Johnson da almeno 6 mesi riceveranno il richiamo con Pfizer. Si tratta in particolare degli over60. Per le altre fasce d’età vaccinate con J&J si attendono invece al momento le indicazioni da parte dell’autorità sanitaria nazionale.