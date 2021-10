Covid, un solo caso nuovo nel vercellese

Nessun morto nel bollettino covid del vercellese che registra un caso di contagio in più rispetto a domenica e 5 persone che hanno superato la malattia. In Piemonte scendono i casi positivi, sia in valore assoluto che in percentuale sul totale dei tamponi eseguiti.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 105 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 57 dopo test antigenico), pari allo 0,2% di 45.783 tamponi eseguiti, di cui 42.331 antigenici. Dei 105 nuovi casi, gli asintomatici sono 67 (63,8%).

I casi sono così ripartiti: 64 screening, 36 contatti di caso, 5 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 387.501, così suddivisi su base provinciale: 31.893 Alessandria, 18.529 Asti, 12.207 Biella, 55.832 Cuneo, 30.044 Novara, 206.394 Torino, 14.412 Vercelli, 13.775 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.598 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.817 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (invariati rispetto a ieri rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 186 (+1 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.558. I tamponi diagnostici finora processati sono 8.029.019 (+45.783 rispetto a ieri), di cui 2.338.711 risultati negativi.



Un decesso decesso di persona positiva al test del Covid-19, 0 di oggi, è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale rimane diventa 11.805 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.581 Alessandria, 722 Asti, 436 Biella, 1.467 Cuneo, 950 Novara, 5.639 Torino, 533 Vercelli, 376 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



I pazienti guariti diventano complessivamente 371.932 (+118 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 29.995 Alessandria, 17.641 Asti, 11.708 Biella, 53.780 Cuneo, 28.953 Novara, 198.738 Torino, 13.742 Vercelli, 13.328 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.506 extraregione e 2.541 in fase di definizione.