Commemorazione dei defunti: orari e regole per l'accesso ai cimiteri

Si avvicina la ricorrenza di Ognissanti e il Comune, come tutti gli anni, predispone una serie di misure relative per garantire la massima sicurezza e il dovuto decoro in vista delle visite ai cimiteri cittadini.

Per motivi di sicurezza, l’accesso ai cimiteri cittadini dei veicoli muniti di permesso rilasciato dall’ufficio cimiteriale (cartoncino bianco) è consentito solo fino a mercoledì 27 ottobre (mattino e pomeriggio). Nella giornata di sabato 30 ottobre 2021 e festivi, come di consueto, l’accesso sarà consentito unicamente a coloro che sono provvisti di contrassegno per disabili.

Per la ricorrenza della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, dal 31 ottobre 2021 al 2 novembre il cimitero di Billiemme sarà aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 18, mentre il cimitero dei Cappuccini dalle 8 alle 18.

A partire dal 31 ottobre e fino al 2 novembre, inoltre, non potranno essere effettuati nuovi lavori all'interno dei cimiteri stessi: il Comune invita le imprese addette ai lavori a ripristinare lo stato d’uso delle aree sepolcrali e i concessionari di aree private a riordinare le tombe, nel rispetto del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.