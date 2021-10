Pro Patria-Pro Vercelli 1-1 Ma il pari sta stretto...

Pro Patria-Pro Vercelli 1-1

Marcatori: Piu (PP) su rigore al 51'; Gatto (Pvc) al 71';

Pro Patria: Caprile; Sportelli, Boffelli, Molinari; Pierozzi (Banfi dall'83'), Fietta, Bertoni (Banfi dall'83'), Nicco (Galli dal 63'), Pizzul; Stanzani (Parker dal 46'), Piu (Vezzoni dal 72').

A disposizione: Mangano, Galli, Saporetti, Brignoli, Parker, Vezzoni, Banfi, Colombo, Ghioldi, Giardino, Ferri. All. Prina.

Pro Vercelli: Tintori; Cristini, Masi, Iezzi; Clemente (Della Morte dal 57'), Awua, Emmanuello, Belardinelli (Vitale dal 67'), Gatto; Bunino, Comi (Silenzi dall'84').

A disposizione: Rendic, Carosso, Della Morte, Vitale, Silenzi, Sangiorgi, Crialese, Rizzo, Erradi. All. Scienza.

Arbitra Cherchi di Carbonia

Ammoniti: Awua, Tintori, Iezzi della Pro Vercelli; Galli della Pro Patria.

Primo tempo

Pro Vercelli senza Rolando: ne avrà per un po', causa un problema muscolare. Niente di grave, ma non sarà breve.

Primo quarto d'ora. Partita strana, tanti contrasti. Maggior possesso palla dei padroni di casa. Dei quattro giocatori che giocano sulle fasce il più vivace è Pierrozi, della Pro Patria. La Pro Vercelli si affida ai lanci lunghi, soprattutto di Masi, per gli allunghi in progressione di Bunino.

17': Awua morde le caviglie di due avversari, ma l'arbitro non ascolta le proteste della Pro Patria che reclamano il giallo.

30': Comi guadagna una punzione dalla sinistra. Batte Emmanuello, testa di Cristini, alto.

32': tenta di rispondere la Pro Patria, nessun problema per Tintori in uscita bassa (e tempestiva).

36': velo di Comi per Bunino, la palla ad Awua che sferra un missile, palla a lato, ma Bianchi pericolosi.

38': lancio per Stanzani, rimedia Tintori con una provvidenziale uscita di testa.

40': fallaccio di Awua, il giallo ci sta tutto.

Pro Vercelli in attacco nella fase finale del primo tempo.

Secondo tempo

46': ci prova subito Bunino dalla distanza: alto.

48': bordata dai 40 metri di Emmanuello, Caprile alza sopra la traversa.

49': contropiede della Pro Patria con un lancio lungo, la sfera arriva a Piu che s'incunea tra Masi e Clemente, entra in area, il portiere esce, c'è un contatto, la palla finisce in rete, ma per l'arbitro è rigore per fallo di Tintori sull'attaccante: batte Piu che fulmina Tintori. Il portiere aveva intuito la traiettoria, troppo potente, però, per essere intercettata.

51': Pro Patria 1 Pro Vercelli 0.

Lancio di Emmanuello per gli avanti della Pro, il portiere della Pro Patria ribatte un bel colpo di testa.

53': testa di Masi, alta, ma di poco. Pro che attacca, con orgoglio.

55': rasoterra di Piu, neutralizza Tintori.

57': Scienza mandsa dentro Della Morte, esce Clemente.

58': numero di Emmanuello che supera un avversario e pennella un cross per Bunino: colpo di testa alto.

60': gran salvataggio di Masi che mura con il corpo una proiezione offensiva.

64': Emmanuello ci prova ancora dalla (grande) distanza: sfera che sibila alla sinistra della porta avversaria.

67': dentro Vitale per Berardinelli.

68': cross per Galli che è scoordinato, Pro Patria vicina al raddoppio, ma in campo c'è solo la Pro: possesso palla e azioni offensive a ripetizione.

69': Cristini perde palla, ne approfitta Galli per involarsi, altra chiusura provvidenziale di Masi.

71': corner di Emmanuello, la difesa respinge, palla a Gatto che infila il portiere della Pro Patria: 1 a 1.

Ottima la prestazione dei due cambi, Della Morte e Vitale.

83': dentro Silenzi, fuori Comi.

86': pasticcio difensivo della Pro, con Tintori che, in uscita, prima contrasta Galli e poi si tuffa tra le gambe dell'avversario e sbroglia una situazione delicata.

Quattro di recupero.

92': sassata di Cristini, palla fuori, ma non di tanto.

Meno uno.

Pareggio che sta stretto: la Pro Vercelli nel secondo tempo ha dominato a creato un gran numero di azioni gol.